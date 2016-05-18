中国债市动态：现券颓势加剧，降杠杆担忧打压市场信心

路透上海5月18日 - 中国银行间债市周三早盘一二级均弱势明显，现券收益率加速走升，国债招标定位明显偏高，IRS（利率互换）亦同步上行。有关券商资管业务以及基金子公司的监管新规，令金融市场降杠杆担忧升温，本就不足的市场信心再受打压。

交易员指出，在供给侧改革大背景下货币政策施展空间相当有限，尽管经济基本面依旧不振，但难以形成债市走强的有效推力，而目前市场心态进一步转弱，若无增量的政策面利好，现券弱势格局料难改。

“情绪很差，那个（券商资管业务新规）有影响，还是对降杠杆的预期，”华南一券商交易员称。

上海证券报周三报导，《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》修订版上周在部分机构间征求意见，其中对杠杆比例进行调整，有效地防范了高杠杆下带来的高风险，增强了整个行业在出现极端市场情况下抵抗风险的能力，也有效地避免了杠杆叠加下的止损机制给市场带来的冲击。

上海一银行交易员谈到，早盘IRS上行幅度在4-5个基点，部分现券收益率升幅更大，非国开债交易尤为清淡，买盘稀疏。

北京一银行交易员则表示，感觉上今天没有哪条利空是很重磅的，但两个监管新规、大宗商品价格再次反弹等多重利空集中在一起，加上市场本就信心不够，导致叠加冲击较大。

中国近年来管理规模高速扩张的基金子公司将被套上“缰绳”。五位消息人士周三透露，中国证券投资基金业协会已下发基金子公司管理规定修订稿的征求意见稿，基金子公司的设立门槛抬高，并引入净资本指标作为行业性的风控指标。

一级市场方面，财政部上午招标发行的260亿元两年期国债中标利率2.51%，同时招标发行的350亿元七年期续发国债，加权中标收益率2.9741%，均高于此前2.43%和2.93%的市场预测均值。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.34%/3.33%，上日尾盘为3.3030%/3.30%。