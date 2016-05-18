新闻稿：证券化可帮助中国管理不良贷款，但目前尚未成为一项快速解决方案--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2016年5月17日—中国不良贷款率上升导致监管层寻找工具和解决方案（包括证券化）来帮助金融机构管理坏账。根据一项新的试点计划，中资银行正考虑将不良贷款打包成证券并出售给投资者，从而减轻资产负债表负担并令其能够持续支持信贷来支持经济发展，标普全球评级在今日发布的题为《证券化是中国管理不良贷款的工具之一，但目前尚未成为快速解决方案》的报告中如是表示。 标普全球评级信用分析师雷明峰表示：“全球市场（包括中国）此前曾利用证券化交易来帮助管理不良贷款。不良贷款支持债券（或不良贷款证券化）的结构设置和投资需要专业知识。发债人和投资者需要进行大量分析，并掌握下列领域的技术：资产估值、违约后的追偿流程、以及评估违约后资产清算所需要的时间和可能回收数额。” 事实上，不良贷款支持债券非常依赖于违约后债务追偿流程和违约资产出售来偿还已发行票据，而这些过程有时非常复杂。不良贷款的债务追偿流程和下列因素有很高的相关性：适用法律和对本地信用文化的厘清和操作过程、贷款二级市场的效率和流动性、以及管理不良贷款一方的经验和有效性。 雷明峰表示：“由于存在上述挑战，我们认为不良贷款证券化在中国将以几笔试点交易起步，从而有机会了解所需的法律和市场基础设施。这些试点交易纳入的不良贷款可能具有同质型较高的资产特征和较简单的债务追偿/清算流程。如果前面提到的基本面挑战得到解决，长期来看证券化可能成为银行和资产管理公司在管理自身不良贷款方面可行的选择之一。” 但我们预期短期内不良贷款证券化还不会成为管理不良贷款的最重要或快速解决方案，主要的原因包括不良贷款证券化自身的复杂性，以及证券化框架下贷款管理可能遭遇的处理弹性问题。投资者可能也需要时间来丰富专业知识和增强对投资此类产品的信心。（完）