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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 06:31 BJT

****欧洲经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月16日当周
    
    5月19日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第一季        --      10.30%
    0830 英国零售销售(较前月)                        4月        +0.5%      -1.3%
                     (较上年同期)                               +2.5%      +2.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.6%      -1.6%
                               (较上年同期)                     +1.9%      +1.8%
    
    5月20日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月        +0.2%       持平
                                (较上年同期)                    -3.0%      -3.1%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            3月          --     盈余111
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余190
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --       1,216
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             5月          --        负11 
    
    5月23日当周
    
    5月23日(一)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      5月初值         --        48.0
                   服务业PMI                                      --        50.6
                   综合PMI                                        --        50.2
    0730 德国Markit制造业PMI                      5月初值         --        51.8
                   服务业PMI                                      --        54.5
                   综合PMI                                        --        53.6
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月初值         --        51.7
                   服务业PMI                                      --        53.1
                   综合PMI                                        --        53.0
    1400 欧元区消费者信心指数                     5月初值         --       负9.3
    
    5月24日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        4月          --   顺差21.63
    0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季)         第一季修正值       --       +0.7%
                              (较上年同期)                        --       +1.3%
    0645 法国企业景气指数                            5月          --         104
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            4月          --       41.65
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --      165.98
    0900 德国ZEW经济景气指数                         5月          --      正11.2
                    现况指数                                      --      正47.7
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               5月          --        负13
    
    5月25日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                            4月          --        1.51
    0600 德国GfK消费者信心指标                       6月          --         9.7
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     5月          --       106.6
                    现况指数                                      --       113.2
                    预期指数                                      --       100.4
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          3月          --       +0.7%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +3.8%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          3月          --       +0.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       -0.2%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           4月初值         --    顺差40.4
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       5月          --        11.5
    
    5月26日(四)
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季        --       -7.7%
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            3月          --       +0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --       +2.7%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月          --      45.096
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季修正值     --       +0.4%
                              (较上年同期)                        --       +2.1%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第一季初值       --       -2.0%
                     (较上年同期)                                 --       +3.0%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      4月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    
    5月26-31日
    0600 德国进口物价(较前月)                        4月          --       +0.7%
                     (较上年同期)                                 --       -5.9%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    4月          --       -1.1%
                         (较上年同期)                             --       +0.7%
    (完)
    
      
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