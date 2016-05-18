新兴汇市：美联储升息预期增温拖累亚币，韩元跌至两个月低位

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.25 109.16 -0.08 +10.11 120.30 坡元 1.3740 1.3694 -0.33 +3.17 1.4175 台币 32.672 32.630 -0.13 +1.21 33.066 韩元 1182.30 1173.70 -0.73 -0.62 1174.95 泰铢 35.61 35.50 -0.31 +1.15 36.02 菲律宾披索 46.57 46.43 -0.30 +0.71 46.90 印尼卢比 13328.00 13295.00 -0.25 +3.43 13785.00 印度卢比 66.89 66.87 -0.03 -1.11 66.15 马币 4.0320 4.0185 -0.33 +6.40 4.2900 人民币 6.5330 6.5260 -0.11 -0.63 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/孙国玉/王颖/白云/高琦/李春喜/杜明霞)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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