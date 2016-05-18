版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 14:07 BJT

新兴汇市：美联储升息预期增温拖累亚币，韩元跌至两个月低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.25    109.16   -0.08  +10.11    120.30
    坡元            1.3740    1.3694   -0.33   +3.17    1.4175
    台币          32.672    32.630   -0.13   +1.21    33.066
    韩元           1182.30   1173.70   -0.73   -0.62   1174.95
    泰铢             35.61     35.50   -0.31   +1.15     36.02
    菲律宾披索       46.57     46.43   -0.30   +0.71     46.90
    印尼卢比      13328.00  13295.00   -0.25   +3.43  13785.00
    印度卢比       66.89     66.87   -0.03   -1.11     66.15
    马币            4.0320    4.0185   -0.33   +6.40    4.2900
    人民币          6.5330    6.5260   -0.11   -0.63    6.4921
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 张若琪/孙国玉/王颖/白云/高琦/李春喜/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐