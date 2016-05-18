《全球汇市》美元跌幅收窄，之前日本乐观GDP数据提振日圆走高

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1283 1.1311 -0.25 +3.90 1.0860 美元/日圆 109.22 109.12 +0.09 -9.21 120.30 欧元/日圆 123.27 123.43 -0.13 -5.52 130.47 美元/瑞郎 0.9829 0.9801 +0.29 -1.89 1.0018 英镑/美元 1.4435 1.4462 -0.19 -2.06 1.4738 美元/加元 1.2932 1.2905 +0.21 -6.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.5499 6.5473 +0.04 -0.28 6.5680 澳元/美元 0.7281 0.7322 -0.56 +0.08 0.7275 新西兰元/美元 0.6791 0.6805 -0.21 -0.50 0.6825 澳元/日圆 79.540 79.930 -0.49 -9.22 87.620 新西兰元/日圆 74.160 74.310 -0.20 -9.54 81.980 英镑/日圆 157.70 157.81 -0.07 -11.01 177.22 澳元/新西兰元 1.0721 1.0745 -0.22 +0.53 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/李春喜/王兴亚/孙茉莉/蔡美珍/杜明霞/张若琪/刘秀红)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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