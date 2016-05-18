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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 14:01 BJT

《全球汇市》美元跌幅收窄，之前日本乐观GDP数据提振日圆走高

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1283  1.1311  -0.25  +3.90  1.0860
    美元/日圆            109.22  109.12  +0.09  -9.21  120.30
    欧元/日圆         123.27  123.43  -0.13  -5.52  130.47
    美元/瑞郎            0.9829  0.9801  +0.29  -1.89  1.0018
    英镑/美元            1.4435  1.4462  -0.19  -2.06  1.4738
    美元/加元            1.2932  1.2905  +0.21  -6.55  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5499  6.5473  +0.04  -0.28  6.5680
    澳元/美元            0.7281  0.7322  -0.56  +0.08  0.7275
    新西兰元/美元        0.6791  0.6805  -0.21  -0.50  0.6825
    澳元/日圆         79.540  79.930  -0.49  -9.22  87.620
    新西兰元/日圆     74.160  74.310  -0.20  -9.54  81.980
    英镑/日圆         157.70  157.81  -0.07 -11.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0721  1.0745  -0.22  +0.53  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王颖/李春喜/王兴亚/孙茉莉/蔡美珍/杜明霞/张若琪/刘秀红)

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