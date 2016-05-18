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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线上扬，聚焦美国升息前景

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* 美元/日圆升0.11%，欧元/美元跌0.3%，澳元/美元跌0.57%，新西兰元/美元跌0.26%

* 美元/人民币升0.12%，美元/坡元升0.36%，美元/韩元涨0.7%，美元/马币升0.4%

* 日股日经指数涨0.06%，中国沪综指跌1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.05%，美国原油期货涨0.41%，美国10年期公债收益率1.7741%

* 日本经济第一季扩张速度为一年来最快，避开衰退

* 中国4月70城房价环比上涨个数过九成，惟政策收紧风险下涨势渐缓 。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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