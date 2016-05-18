《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线上扬，聚焦美国升息前景

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
0547GMT
* 美元/日圆升0.11%，欧元/美元跌0.3%，澳元/美元跌0.57%，新西兰元/美元跌0.26%
* 美元/人民币升0.12%，美元/坡元升0.36%，美元/韩元涨0.7%，美元/马币升0.4%
* 日股日经指数涨0.06%，中国沪综指跌1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.05%，美国原油期货涨0.41%，美国10年期公债收益率1.7741%
* 日本经济第一季扩张速度为一年来最快，避开衰退
* 中国4月70城房价环比上涨个数过九成，惟政策收紧风险下涨势渐缓 。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选