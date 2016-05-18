台湾股市：收升至两周高位，维持弱势反弹格局以个股表现为主

路透台北5月18日 - 台湾股市周三收升至两周高位，并连三日收红。分析师表示，虽然亚洲股市普遍走跌，不过台股因已先行回档，投资人卖股意愿不强，使得少量买盘即能令指数收红。

台湾加权股价指数 收高0.24%，至8,159.68点，此前收盘高点为5月5日的8,167.96点；今日成交初值 为647.08亿台币，上交易日修正后为666.73亿。

全曜财经资深分析师陈唯泰认为，大盘低量反弹、指数看回不回，显示市场仍处于半信半疑的阶段。依照经验，这样的温和涨势反而能延续，预料未来一段时期，台股仍将呈现弱势反弹格局。

〞反弹空间虽不会很大，但时间会比较久，个股强弱分歧。〞他说。

陈唯泰指出，以技术面看，大盘上档在8,400点附近面临较大压力，且时序迈入6月指数将因个股除息而蒸发，因此向上空间有限。但料也不会出现大幅回档，盘面将以个股表现为主轴。