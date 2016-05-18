台湾股市：收升至两周高位，维持弱势反弹格局以个股表现为主

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透台北5月18日 - 台湾股市周三收升至两周高位，并连三日收红。分析师表示，虽然亚洲股市普遍走跌，不过台股因已先行回档，投资人卖股意愿不强，使得少量买盘即能令指数收红。
台湾加权股价指数 收高0.24%，至8,159.68点，此前收盘高点为5月5日的8,167.96点；今日成交初值 为647.08亿台币，上交易日修正后为666.73亿。
全曜财经资深分析师陈唯泰认为，大盘低量反弹、指数看回不回，显示市场仍处于半信半疑的阶段。依照经验，这样的温和涨势反而能延续，预料未来一段时期，台股仍将呈现弱势反弹格局。
〞反弹空间虽不会很大，但时间会比较久，个股强弱分歧。〞他说。
陈唯泰指出，以技术面看，大盘上档在8,400点附近面临较大压力，且时序迈入6月指数将因个股除息而蒸发，因此向上空间有限。但料也不会出现大幅回档，盘面将以个股表现为主轴。
亚洲股市周三走疲，此前公布的数据显示美国通胀率上升，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论令最早6月升息的可能性重燃。本地时间14:13，MSCI明晟亚太指数 跌1.12%。(完)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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