香港证券：德国商业银行两支追踪DAX指数ETF正式挂牌，首度进军亚洲

路透香港5月18日 - 德国商业银行（Commerzbank） 周三称，其发行的两支追踪德国DAX指数 的交易所买卖基金（ETF）正式在联交所挂牌上市，这是公司首度在亚洲发行ETF产品。

德国商业银行透过旗下ComStage平台提供ETF产品，是欧洲领先的ETF供应商，全球发行逾100支ETF，也是欧洲和香港的主要做市商，在香港ETF交易数量排名第一。

是次推出两支ETF--ComStage 1德国股票指数UCITS ETF 以及ComStage 1德国高息股票指数UCITS ETF 分别追踪DAX TR指数及DivDAX指数，总开支比率预计分别为每年0.6%及0.7%。

DAX指数涵盖不同行业，充分反映德国经济表现，亦覆盖化学、工业等传统行业。

ComStage ETFs全球主管Thomas Meyer zu Drewer称，“这两只ETF的上市进一步确认了德国商业银行致力透过上市、高成本效率及受监管的欧洲UCITS（可转让证券集体投资计划）产品，为亚洲客户开辟投资于欧洲领先市场的机会。”

德国商业银行亚洲股票及商品市场资产管理主管Thomas Timmermann指出，作为全球第三大出口国，德国一直受惠于全球化，经济快速增长令德国企业盈利上升。新推出的两支ETF透过港交所为亚洲投资者提供高效投资德国企业的渠道。

德国商业银行是全球领先的国际商业银行，为超过30%的德国对外贸易提供融资服务，并在为中小企业融资领域占据绝对领导地位；去年的营业收入总额约98亿欧元，拥有约51,300名员工。（完）