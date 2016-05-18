日本债市：公债价格小跌，日本央行购债操作支撑人气

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +1.0 -0.255% 五年期公债 -0.220% +1.0 -0.230% 10年期公债 -0.105% +1.0 -0.115% 20年期公债 0.275% +1.5 0.260% 30年期公债 0.355% +0.5 0.350% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.83 -0.09 151.92 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/张若琪 审校 杜明霞/于春红)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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