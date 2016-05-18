美国热股：Andersons盘初大涨逾34%，因HC2提议以10亿美元现金收购

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透5月18日 - 多元化控股公司HC2 周二表示，已向美国农业公司Andersons 发出以约10亿美元现金收购的提议。
HC2出价以每股37美元收购，与周二收盘价相比，溢价幅度为42%。HC2称，亦将承接Andersons的4.02亿美元债务。
Andersons周三拒绝这项收购，公司董事长Mike Anderson称，这是企图在行业景气低点收购公司的投机行为。
Andersons周三盘初大涨34.2%，报34.81美元。(完)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。