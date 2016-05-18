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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 21:44 BJT

美国热股：Andersons盘初大涨逾34%，因HC2提议以10亿美元现金收购

路透5月18日 - 多元化控股公司HC2 周二表示，已向美国农业公司Andersons 发出以约10亿美元现金收购的提议。

HC2出价以每股37美元收购，与周二收盘价相比，溢价幅度为42%。HC2称，亦将承接Andersons的4.02亿美元债务。

Andersons周三拒绝这项收购，公司董事长Mike Anderson称，这是企图在行业景气低点收购公司的投机行为。

Andersons周三盘初大涨34.2%，报34.81美元。(完)

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