全球金市：金价下滑，受美国强劲经济数据和美联储升息预期影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
0640 GMT，现货金 下跌0.5%至每盎司1,273.20美元，上日上涨0.5%。美国期金 跌0.2%至每盎司1,275。
“今天金价小跌...部分因为投机操作，或对美联储今年将升息的预期升温，”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai表示。
金价今年劲升20%，因市场认为，全球经济成长疑虑及股市动荡会促使美联储减缓预期的升息步伐。
交易商将关注当天稍晚将公布的美联储4月会议记录，从中寻找美国利率前景的进一步线索。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓周二增加0.56%至855.89吨，为2013年11月来最高。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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