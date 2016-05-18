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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 15:08 BJT

全球金市：金价下滑，受美国强劲经济数据和美联储升息预期影响

0640 GMT，现货金 下跌0.5%至每盎司1,273.20美元，上日上涨0.5%。美国期金 跌0.2%至每盎司1,275。

“今天金价小跌...部分因为投机操作，或对美联储今年将升息的预期升温，”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai表示。

金价今年劲升20%，因市场认为，全球经济成长疑虑及股市动荡会促使美联储减缓预期的升息步伐。

交易商将关注当天稍晚将公布的美联储4月会议记录，从中寻找美国利率前景的进一步线索。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 持仓周二增加0.56%至855.89吨，为2013年11月来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/陈宗琦；审校 张若琪/李爽)

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