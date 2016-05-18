《汇市简讯》若英国薪资所得数据弱于预期，英镑/美元可能跌向1.4390

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储主席讲话
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。
0717 GMT
* 关注0830GMT公布的英国薪资所得和失业数据
* 预计包括奖金的每周薪资所得较上年同期增长1.7%，不包括奖金的薪资所得增长2.3%，失业率估计为5.1%
* 若薪资所得数据逊于预期，可能打压英镑/美元跌向1.4390
* 1.4389是周一纽约盘低点，之后发布的ORB民调推升英镑
* 1.4524是过去24小时的高点，是在弱于预期的英国CPI数据公布前触及的，之后创下了1.4425的低点
* 英国央行货币政策委员会(MPC)的鸽派委员霍尔丹将在1900GMT发表讲话 (完)
(编译 高琦 审校 张荻)
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。
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