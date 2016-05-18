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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 15:25 BJT

《汇市简讯》若英国薪资所得数据弱于预期，英镑/美元可能跌向1.4390

0717 GMT

* 关注0830GMT公布的英国薪资所得和失业数据

* 预计包括奖金的每周薪资所得较上年同期增长1.7%，不包括奖金的薪资所得增长2.3%，失业率估计为5.1%

* 若薪资所得数据逊于预期，可能打压英镑/美元跌向1.4390

* 1.4389是周一纽约盘低点，之后发布的ORB民调推升英镑

* 1.4524是过去24小时的高点，是在弱于预期的英国CPI数据公布前触及的，之后创下了1.4425的低点

* 英国央行货币政策委员会(MPC)的鸽派委员霍尔丹将在1900GMT发表讲话 (完)

(编译 高琦 审校 张荻)

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