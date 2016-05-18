《汇市简讯》若英国薪资所得数据弱于预期，英镑/美元可能跌向1.4390

* 预计包括奖金的每周薪资所得较上年同期增长1.7%，不包括奖金的薪资所得增长2.3%，失业率估计为5.1%

* 1.4524是过去24小时的高点，是在弱于预期的英国CPI数据公布前触及的，之后创下了1.4425的低点