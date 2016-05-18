更正-欧元债市：公债收益率攀升，受美债收益率上涨提振

欧洲政经：德国仍预期IMF参与希腊援助计划--财政部发言人
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
(更正：因译文有误，内文第四段改为“因此欧债正在赶上”，非“推动欧债上演补涨行情”)
路透伦敦5月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，受美国公债收益率上升提振。之前美联储官员发表了偏鹰派的言论，且美国公布乐观经济数据，强化了对美联储今年加息的预期。
短期美国公债收益率周二升至近三周高位，之前的数据显示美国4月消费者物价涨幅创下逾三年最大。
美国联邦储备理事会(美联储)一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。
“美联储官员隔夜的强硬言论，加上美债收益率大幅波动，因此欧债正在赶上，”荷兰安智银行(ING)资深利率策略师Martin Van Vliet表示。
欧元区债券收益率普遍上涨2-3个基点。
指标德债收益率 上涨2.7个基点至0.16%，持于上周所及一个月低位0.10%上方，当日稍晚将进行40亿欧元10年期德债销售。
周三稍晚将公布美联储4月会议记录，可能为美国利率前景提供更多线索。
“大家特别关注的焦点将是，美联储4月声明中删去全球经济与金融情势对美国经济下行风险影响的决定，”RIA Capital Markets宏观策略师Nick Stamenkovic表示。
“美联储对近期美国通胀数据的评估也很重要。我们预期7月会略为收紧，但风险是偏向推迟到9月，”他在报告中表示。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/陈宗琦；审校 李爽/刘秀红)
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%