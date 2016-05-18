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债券 | 2016年 5月 18日 星期三 16:06 BJT

更正-欧元债市：公债收益率攀升，受美债收益率上涨提振

(更正：因译文有误，内文第四段改为“因此欧债正在赶上”，非“推动欧债上演补涨行情”)

路透伦敦5月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，受美国公债收益率上升提振。之前美联储官员发表了偏鹰派的言论，且美国公布乐观经济数据，强化了对美联储今年加息的预期。

短期美国公债收益率周二升至近三周高位，之前的数据显示美国4月消费者物价涨幅创下逾三年最大。

美国联邦储备理事会(美联储)一位政策制定者周二表示，他将主张在今年6月或7月升息，而另外两位决策者则仍预计今年最多会有三次加息。

“美联储官员隔夜的强硬言论，加上美债收益率大幅波动，因此欧债正在赶上，”荷兰安智银行(ING)资深利率策略师Martin Van Vliet表示。

欧元区债券收益率普遍上涨2-3个基点。

指标德债收益率 上涨2.7个基点至0.16%，持于上周所及一个月低位0.10%上方，当日稍晚将进行40亿欧元10年期德债销售。

周三稍晚将公布美联储4月会议记录，可能为美国利率前景提供更多线索。

“大家特别关注的焦点将是，美联储4月声明中删去全球经济与金融情势对美国经济下行风险影响的决定，”RIA Capital Markets宏观策略师Nick Stamenkovic表示。

“美联储对近期美国通胀数据的评估也很重要。我们预期7月会略为收紧，但风险是偏向推迟到9月，”他在报告中表示。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/陈宗琦；审校 李爽/刘秀红)

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