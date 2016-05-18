《全球汇市》美元触及三周高位，因市场预期美联储将很快升息

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1265 1.1311 -0.41 +3.73 1.0860 美元/日圆 109.44 109.12 +0.29 -9.03 120.30 欧元/日圆 123.29 123.43 -0.11 -5.50 130.47 美元/瑞郎 0.9829 0.9801 +0.29 -1.89 1.0018 英镑/美元 1.4439 1.4462 -0.16 -2.03 1.4738 美元/加元 1.2960 1.2905 +0.43 -6.35 1.3839 美元/离岸人民币 6.5507 6.5473 +0.05 -0.26 6.5680 澳元/美元 0.7273 0.7322 -0.67 -0.03 0.7275 新西兰元/美元 0.6770 0.6805 -0.51 -0.81 0.6825 欧元/瑞郎 1.1072 1.1090 -0.16 +1.71 1.0886 欧元/英镑 0.7799 0.7821 -0.28 +5.86 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3362 9.3440 -0.08 +1.81 9.1705 美元/挪威克朗 8.2283 8.1778 +0.62 -6.92 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/杜明霞/张荻/王洋; 审校 高琦/艾茂林/于春红/张若琪)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选