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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 15:55 BJT

《全球汇市》美元触及三周高位，因市场预期美联储将很快升息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1265  1.1311  -0.41  +3.73  1.0860
    美元/日圆            109.44  109.12  +0.29  -9.03  120.30
    欧元/日圆         123.29  123.43  -0.11  -5.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9829  0.9801  +0.29  -1.89  1.0018
    英镑/美元            1.4439  1.4462  -0.16  -2.03  1.4738
    美元/加元            1.2960  1.2905  +0.43  -6.35  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5507  6.5473  +0.05  -0.26  6.5680
    澳元/美元            0.7273  0.7322  -0.67  -0.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.6770  0.6805  -0.51  -0.81  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1072  1.1090  -0.16  +1.71  1.0886
    欧元/英镑         0.7799  0.7821  -0.28  +5.86  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3362  9.3440  -0.08  +1.81  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2283  8.1778  +0.62  -6.92  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/杜明霞/张荻/王洋; 审校 高琦/艾茂林/于春红/张若琪)

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