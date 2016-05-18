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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 16:27 BJT

台湾汇市：台币随亚币收跌，美国升息步调提前预期升温

* 台币随韩元收跌靠向32.700
    * 美国经济数据强劲且通胀走升
    * 美国升息步调提前预期升温
    * 明日实质区间暂看32.650-32.750

    路透台北5月18日 - 台币兑美元 周三收跌靠向32.700。汇银人士表示，美国最新经济数据强劲且
通胀走升，带动美国升息步调提前的预期升温，令美元再转强，台币因而随韩元等亚币趋弱整理，惟出口商在
32.7附近抛汇卖压沉重仍待消化。
    
    他们指出，随着午后美元指数 续扬及外资汇出力道增强，台币表现更显疲弱，尾盘再度贬破32.700
整数关口，后续关注稍晚公布的4月FOMC(美国联邦公开市场委员会)政策会议记录，从中寻找美国升息节奏的
蛛丝马迹。
   
     〞午后外资大多走单边汇出，尤其保管行动作越大。〞一位民营商银交易员说。
    
    资金流向方面，交易员指出，午后消化外资买汇需求及出口商抛汇卖盘，量能较显增温，目前暂先观察美
元指数能否续强，明日料台币仍将在32.700左右趋弱盘整。
    
    今日台币兑美元主要交易区间为32.650-32.705，上日在32.601-32.695；预估明日台币区间在32.650-32.
750。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为小幅溢价；目前一个
月美元/台币远汇 32.740/32.790，上日收在32.606。
    
    台湾股市周三收涨0.24%报8,159.68点，连三日收高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超24.11
亿台币，连14个交易日卖超共计1,124.49亿台币。      
    
    新兴亚洲货币周三下跌，因经济数据强劲令美国升息预期增温，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员
支持进一步升息。 韩元 今收跌0.8%报1,182.6，上日则收在1,173.7。

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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.705     32.630   32.650-32.705   32.700     6.94    5.40
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.704     32.628   32.656-32.704   32.670     3.40    2.74
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.005/0.015           -0.005/0.005
 美元/台币六个月期          0.025/0.045            0.015/0.035
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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