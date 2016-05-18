台湾汇市：台币随亚币收跌，美国升息步调提前预期升温

* 台币随韩元收跌靠向32.700 * 美国经济数据强劲且通胀走升 * 美国升息步调提前预期升温 * 明日实质区间暂看32.650-32.750 路透台北5月18日 - 台币兑美元 周三收跌靠向32.700。汇银人士表示，美国最新经济数据强劲且 通胀走升，带动美国升息步调提前的预期升温，令美元再转强，台币因而随韩元等亚币趋弱整理，惟出口商在 32.7附近抛汇卖压沉重仍待消化。 他们指出，随着午后美元指数 续扬及外资汇出力道增强，台币表现更显疲弱，尾盘再度贬破32.700 整数关口，后续关注稍晚公布的4月FOMC(美国联邦公开市场委员会)政策会议记录，从中寻找美国升息节奏的 蛛丝马迹。 〞午后外资大多走单边汇出，尤其保管行动作越大。〞一位民营商银交易员说。 资金流向方面，交易员指出，午后消化外资买汇需求及出口商抛汇卖盘，量能较显增温，目前暂先观察美 元指数能否续强，明日料台币仍将在32.700左右趋弱盘整。 今日台币兑美元主要交易区间为32.650-32.705，上日在32.601-32.695；预估明日台币区间在32.650-32. 750。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为小幅溢价；目前一个 月美元/台币远汇 32.740/32.790，上日收在32.606。 台湾股市周三收涨0.24%报8,159.68点，连三日收高。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超24.11 亿台币，连14个交易日卖超共计1,124.49亿台币。 新兴亚洲货币周三下跌，因经济数据强劲令美国升息预期增温，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员 支持进一步升息。 韩元 今收跌0.8%报1,182.6，上日则收在1,173.7。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.705 32.630 32.650-32.705 32.700 6.94 5.40 司 元太外汇经纪公 32.704 32.628 32.656-32.704 32.670 3.40 2.74 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 0.025/0.045 0.015/0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 林高丽)