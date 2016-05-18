更新版 1-中国汇市：人民币收跌至两个半月低点，购汇意愿上升市场关注监管信号

* 人民币收跌百余点至两个半月新低 * 中间价小幅走弱 * 美指走强欧元走弱驱动人民币重启弱势 * 购汇意愿较强，市场关注央行信号 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三收盘大跌百余点至两个半月新低，中间价亦小 幅下跌。交易员指出，美指走强欧元趋弱，带动人民币下滑，再加上近期离岸和在岸价格走阔，亦刺激境内做 空情绪升温。市场预期人民币短期料整体偏弱，但亦要关注监管层是否出手干预市场。 他们并表示，企业购汇仍有严格的控制，不过最近购汇比较多，开盘后美元兑人民币就往上走了100点左 右，午后美元指数加速上行并创三周新高，提振购汇热情；整体而言，受国际形势变化，市场对短期美元走强 的判断愈发一致，普遍认为人民币近期仍有走弱空间。 “（人民币）还是会震荡走弱，最近美元比较配合，...央行不出手的话，贬的可能性大一些。”一城商 行交易员称。 他并提到，海外上市公司即将迎来半年度红利发放的时间，从5月底开始，海外红利发放带来的购汇需求 亦将施压人民币。 另一中资大行交易员认为，短期走势还看美元表现，虽然整体美元偏强，但估计也不会一蹴而就，有个反 复的过程。 路透计算的周三CFETS人民币汇率指数微跌至97.14，因今日人民币对美元、日圆小幅走弱，但对欧元却是 小幅反弹。另外SDR篮子指数持平于昨日至96.49。 香港金管局文件显示，香港一季度人民币业务全线降温，人民币存款资金池收缩、经香港银行处理的贸易 结算额同比缩水30%，人民币贷款及点心债余额亦同告下降。 中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大 开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。 全球汇市方面，美元周三兑欧元及一篮子主要货币走高，因市场重燃有关美联储可能很快升息的预期。盘 中美元指数涨0.4%至三周高位。美国利率期货<0#FF:>显示，12月前升息机率预计为70-80%，9月前升息机率为 50%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5353 6.5227 -0.19% 中间价 6.5216 6.52 -0.02% 成交额 189.88亿美 193.42亿美元 元 日内波动幅度(pips) 116 日低6.537 日高6.5254 今年以来升贬幅度 -0.64% 2005年汇改以来升贬幅度 26.64% 一年期美元/人民币掉期 750 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.557 6.5487 一年期NDF 6.7258 6.7073 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5326；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 曾祥进/林高丽)