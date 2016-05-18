金属期市：伦敦期铜触及三个月低点，因FED升息前景提振美元走强

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
美联储该言论推动美元兑一篮子主要货币涨至近一个月最高，美元走强导致其他货币持有者购买美元计价金属的成本上升。
0757GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1.6%至每吨4,584美元，前一交易日收盘基本持平。铜价稍早曾跌至每吨4575.50美元，创2月19日以来最低。
上海期货交易所主力期铜合约 收盘下跌1.1%，至每吨35,380元人民币。
高盛出于经济成长和估值忧虑，将对未来12个月的股市评级下调至“中性”，但对未来三个月大宗商品的评级上调至“中性”，称油价下行可能性减小。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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