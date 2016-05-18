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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 16:23 BJT

金属期市：伦敦期铜触及三个月低点，因FED升息前景提振美元走强

美联储该言论推动美元兑一篮子主要货币涨至近一个月最高，美元走强导致其他货币持有者购买美元计价金属的成本上升。

0757GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1.6%至每吨4,584美元，前一交易日收盘基本持平。铜价稍早曾跌至每吨4575.50美元，创2月19日以来最低。

上海期货交易所主力期铜合约 收盘下跌1.1%，至每吨35,380元人民币。

高盛出于经济成长和估值忧虑，将对未来12个月的股市评级下调至“中性”，但对未来三个月大宗商品的评级上调至“中性”，称油价下行可能性减小。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦)

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