欧洲汇市：英镑兑欧元触及两周半高位，因民调显示“留欧”阵营领先

泰晤士报10天前发布的上次YouGov民调显示，“留欧”阵营领先两个百分点。

过去两天的其他民调给出的讯号不一，但多数指向英国将留在欧盟。

“有关公投的民调结果近来一直支撑英镑，但实体经济逐渐显现的问题开始令人滋生疑虑，”西联汇款的Tobias Davis说。

英镑兑欧元 涨0.4%至0.7794英镑，为4月29日以来最高。英镑兑美元 下滑0.2%至1.4427。

英国就业市场数据定于0830GMT公布。(完)