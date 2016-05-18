欧洲汇市：英镑兑欧元触及两周半高位，因民调显示“留欧”阵营领先

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储主席讲话
路透1月18日 - 美国股市周三开盘基本持平，因投资者评估经济数据和最新出炉的银行业绩，并等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍晚发表讲话。
泰晤士报10天前发布的上次YouGov民调显示，“留欧”阵营领先两个百分点。
过去两天的其他民调给出的讯号不一，但多数指向英国将留在欧盟。
“有关公投的民调结果近来一直支撑英镑，但实体经济逐渐显现的问题开始令人滋生疑虑，”西联汇款的Tobias Davis说。
英镑兑欧元 涨0.4%至0.7794英镑，为4月29日以来最高。英镑兑美元 下滑0.2%至1.4427。
英国就业市场数据定于0830GMT公布。(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 李爽/高琦)
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