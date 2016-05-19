台湾已公布经济指标--2016/5/19

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 -6.5% -11.4% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 -9.6% -17.0% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 -4.7% -7.4% 5/20 -4.3%* 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +4.81% +5.17% 5/24 -- 季调失业率 3月 3.92% 3.94% 5/23 -- 工业生产指数(y/y) 3月 -3.57% -4.15% r 5/23 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,331.84 4,316.01 6/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.88% +2.01% r 6/7 -- *国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.84% -0.52% 5/27 -- 统计值 (Q1概估值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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