《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月18日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透香港5月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:32时,1港元=0.84178 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 12.10 6.79 2.12 南玻 10.68 6.19 2.05 深康佳 4.33 2.74 1.88 ST中华 10.18 4.89 2.47 ST中冠 41.12 16.71 2.92 深深宝 16.58 8.08 2.44 深华发 19.79 6.54 3.59 深赤湾 15.01 11.49 1.55 特力 56.35 17.98 3.72 飞亚达 10.35 6.61 1.86 一致药业 65.41 38.70 2.01 深深房 9.80 5.13 2.27 ST盛润 6.85 5.84 1.39 深南电 11.24 4.75 2.81 深纺织 11.23 7.00 1.91 方大集团 16.01 6.93 2.74 深国商 24.36 9.48 3.05 深赛格 9.90 4.68 2.51 宝石 7.16 4.74 1.79 小天鹅 30.26 24.43 1.47 粤高速 5.26 3.75 1.67 晨鸣纸业 8.20 5.54 1.76 ST珠江 9.84 5.83 2.01 美菱电器 5.37 4.15 1.54 大冷股份 10.11 5.56 2.16 粤电力 5.17 3.85 1.60 佛山照明 9.31 6.10 1.81 江铃汽车 23.57 17.96 1.56 沙隆达 10.70 6.82 1.86 苏常柴 9.43 4.74 2.36 威孚高科 17.03 15.40 1.31 古井贡酒 40.65 28.60 1.69 ST东海 12.47 6.16 2.40 长安汽车 14.32 10.44 1.63 京东方 2.29 1.77 1.54 鲁泰 10.65 9.96 1.27 本钢板材 6.00 2.35 3.03 张裕 37.81 23.23 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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