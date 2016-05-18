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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 16:36 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月18日

路透香港5月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:35时，1港元=0.84177人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为38.73%，高于上交易日收盘的36.85%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                      4.24             3.85            1.31
 建设银行                                      4.69             4.55            1.22
 中国银行                                      3.24             2.99            1.29
 农业银行                                      3.06             2.69            1.35
 招商银行                                     17.82            15.36            1.38
 中信银行                                      5.54             4.45            1.48
 交通银行                                      5.28             4.51            1.39
 民生银行                                      9.13             7.01            1.55
 中国人寿                                     20.76            16.64            1.48
 中国平安                                     31.81            33.55            1.13
 中国太保                                     26.94            25.55            1.25
 中信证券                                     15.59            15.62            1.19
 新华人寿                                     40.30            24.30            1.97
 海通证券                                     14.79            11.88            1.48
 华能国际                                      7.26             5.17            1.67
 大唐发电                                      3.91             2.00            2.32
 华电国际                                      5.11             3.75            1.62
 中煤能源                                      4.64             3.07            1.80
 中国神华                                     13.59            11.54            1.40
 中国石油                                      7.20             5.30            1.61
 兖州煤业                                      9.28             3.97            2.78
 中国石化                                      4.70             5.15            1.08
 上海石化                                      6.20             3.63            2.03
 中海油服                                     12.28             6.08            2.40
 仪征化纤                                      3.95             1.43            3.28
 中国铝业                                      3.86             2.36            1.94
 江西铜业                                     12.85             8.51            1.79
 洛阳钼业                                      3.37             1.47            2.72
 紫金矿业                                      3.09             2.48            1.48
 马钢股份                                      2.43             1.52            1.90
 鞍钢股份                                      3.75             3.23            1.38
 重庆钢铁                                      2.46             1.11            2.63
 海螺水泥                                     14.54            18.04            0.96
 洛阳玻璃                                     25.80             4.28            7.16
 京城机电                                      7.85             2.89            3.23
 中联重科                                      4.06             2.26            2.13
 金隅股份                                      7.70             4.86            1.88
 中国国航                                      7.45             5.62            1.57
 东方航空                                      6.83             4.31            1.88
 南方航空                                      7.02             4.90            1.70
 中国远洋                                      5.17             2.67            2.30
 中海集运                                      4.09             1.62            3.00
 中集集团                                     13.87             9.59            1.72
 中海发展                                      6.10             5.01            1.45
 宁沪高速                                      8.40            10.64            0.94
 深高速                                        7.79             6.82            1.36
 成渝高速                                      4.06             2.56            1.88
 皖通高速                                     12.69             5.81            2.59
 广深铁路                                      4.02             3.75            1.27
 中国南车                                      9.10             7.21            1.50
 中国交建                                     10.81             8.62            1.49
 中国铁建                                      9.81             9.21            1.27
 中国中铁                                      7.09             5.86            1.44
 长城汽车                                      8.34             5.68            1.74
 比亚迪                                       58.56            42.15            1.65
 广汽集团                                     24.19             8.78            3.27
 青岛啤酒                                     29.37            27.80            1.26
 白云山                                       23.26            17.44            1.58
 新华制药                                     10.68             4.48            2.83
 海信科龙                                      7.09             3.41            2.47
 南京熊猫                                     13.36             5.22            3.04
 晨鸣纸业                                      8.20             5.36            1.82
 上海医药                                     18.81            16.28            1.37
 中兴通讯                                     13.36             9.97            1.59
 东方电气                                      9.61             5.71            2.00
 潍柴动力                                      7.68             8.83            1.03
 东北电气                                      5.26             2.20            2.84
 广船国际                                     23.21            11.48            2.40
 昆明机床                                      6.26             2.03            3.66
 一拖股份                                      9.12             4.02            2.70
 北辰实业                                      4.04             2.27            2.11
 创业环保                                      7.43             3.94            2.24
 中国中冶                                      3.71             2.05            2.15
 金风科技                                     14.85            12.02            1.47
 丽珠                                         43.10            37.05            1.38
 万科                                         24.43            17.74            1.64
 郑煤机                                        5.51             3.21            2.04
 大连港                                        5.35             3.11            2.04
 山东墨龙                                      7.53             2.70            3.31
 浙江世宝                                     25.28             7.70            3.90
 复星医药                                     18.53            19.20            1.15
 光大银行                                      3.52             3.23            1.29
 东江环保                                     16.02            11.14            1.71
 上海电气                                      7.67             3.25            2.80
 广发证券                                     15.26            16.74            1.08
 华泰证券                                     15.95            14.90            1.27
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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