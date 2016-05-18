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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 17:09 BJT

英国经济：4月家庭财务状况恶化速度创近两年来最快--Markit

当月家庭报告薪资仅有微幅增长，而且Markit称，鲜有预期认为英国央行会很快将利率自0.5%的纪录低位上调。

预计未来六个月英国央行升息的家庭比例下降至22%，大大低于调查均值，也低于4月份的25%。

“鉴于短期经济前景远不能确定，多数家庭预计货币政策不会很快收紧，”Leake称。

英国央行已指出，在6月23日退欧公投前，经济指标可能难以预测。民调显示，脱欧及留欧阵营旗鼓相当。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦/高琦)

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