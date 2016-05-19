重温稿--台湾货币市场：短率大致持稳，央行减发定存单缓解紧张气氛

* 短率大致持稳，因上日央行减少冲销 * 票券商缺口虽多，但纾解紧张气氛 * 公债RP利率资金情势转为平稳 记者 高洁如 路透台北5月18日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士指出，央行上日大减定存单发行量，市 场资金得到缓解，今日资金情势明显平稳充裕许多，利率也走稳。 资金调度人士表示，今日借钱的银行较上日稍少，虽然需求略为减弱，但拆借利率大致能持平于上日。而 部分大型银行也开始提前安排短期内的资金去处，大大纾解月中之际提前漫延的紧张气氛。 〞央行昨天少收那么多，银行积数也还好,...央行放钱出来了。〞一家大型银行交易员说。 也有交易员表示，大型银行中也有少数开始开出14天期的跨月拆出0.33%开始承做，这也使得票券商能够 提早安排跨月资金，也能纾解月底紧张的态势。 台湾央行周二共发行4,410.5亿台币定存单，定存单发行余额大减936亿台币。 台湾央行一位 不愿具名的官员周三稍早则表示，为调整各天期定存单落点，因此酌量减少收受短天期(28天)定存单。[nL3T1 8F1PK] 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.705 32.630 台湾加权股价指数<.TWII 8,159.68 8,140.48 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.200-0.340% 0.260-0.335% **短票大致平稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今天银行一早因为较宽裕的资金情势，纷纷来买票，显现了5月以 来较少见的宽松态势。 票券商交易员表示，因央行少收定存单，上日稍晚与银行已敲定不少今日的交易，因此今日调度顺畅，不 必费太多功夫。 〞所以今天的票虽然比昨天多，但不必找贵的钱来买。〞前述票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%-0.31%，略同上日。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额34.18亿台币； 前日的加权平均利率在在0.31%，区间0.29-0.33%，金额67.12亿台币。 台湾央行周三发行1,482.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,479.50亿相较，定存单发行余额增3亿 台币。 本周央行到期存单总额1兆1,589.5亿台币，分别为周四1,774.5亿以及周五130亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为417亿台币，累计超额准备2,487亿台币、加计前期1%的超额准 备为3,660亿台币。 **公债RP利率资金情势转为平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日投信申购款较多，因此频频进场索券，今日资金情势较上 日明显宽裕，纾解近日的紧张气氛。 〞今天和昨天不太一样，昨天很多要解约，今天丢钱的比较多。〞一家大型票券商交易员说。 他们也表示，虽然投信今日资金普遍回笼，但银行的资金多缺不一，各方对于5月下半月可能产生的紧缩 因素都有所保留，因此就算有意承做，对利率仍然有所坚持。 今日的紧缩因子有交割花旗4.2亿美元债及高盛3.6亿美元债；此外周五也将交割300亿台币的30年期公债 、QNB Finance的11亿美元债。 宽松因素中则有公债和公司债的还本付息，初步统计金额达253亿台币，可望舒缓交割因子的影响。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.32%，上日在0.31-0.32%；短天期及一个月 天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，则同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.28%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，上日在0.27-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.30-0.33%，上日在0.30-0.32%。 (完) (审校 曾祥进)