路透基点：中国东方资产管理初涉离岸联贷市场，寻求2亿美元贷款--TRLPC

路透香港5月18日 - 消息人士称，中国东方资产管理公司正在寻求2 亿美元三年期贷款，这是其首次涉足离岸联贷市场。 独家牵头行和簿记行台北富邦银行已启动该项融资案，利率为较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点，平均期限为2.5年。 承贷额在4,000-5,000万美元，获得综合收益250个基点及牵头行头衔 ，前端费为87.5个基点；承贷额在2,500-3,900万美元，获得综合收益245 个基点及主办行头衔，前端费为75个基点；承贷额在1,000-2,400万美元 ，获得综合收益240个基点及承办行头衔，前端费为62.5个基点； 东方资产管理公司全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股有限公 司为借款人。母公司则为此项融资出具同意协助书。 所筹集资金将用于营运资本。回复截止日期为6月15日。 中国东方资产管理公司成立于1999年，为国有非银行金融机构，主要 从事资产管理、证券、保险和信托等业务。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)