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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 18:38 BJT

东南亚股市：涨跌互见，美联储升息预期打压人气

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.53    -1.75   -0.50   +5.02   332.82
    新加坡                     2777.11    -4.00   -0.14   -3.66  2882.73
    马来西亚                  1635.72     2.33   +0.14   -3.36  1692.51
    泰国                      1400.50    -6.07   -0.43   +8.73  1288.02
    印尼                      4734.36     5.20   +0.11   +3.08  4593.01
    菲律宾                     7534.30     9.46   +0.13   +8.37  6952.08
    越南                        622.45    -2.30   -0.37   +7.50   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/蔡美珍；审校 张若琪)

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