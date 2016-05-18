马来西亚期市：棕榈油期货触及两周低点，因产出增加且出现技术性卖压

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透吉隆坡5月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三扭转涨势触及两周低点，市场臆测产量升高，且浮现技术性卖盘拖低市场。
8月棕榈油期货 收低1.5%至每吨2,561马币(林吉特)。稍早跌至2,541马币，为5月4日以来最低。
成交量68,295口，高于去年日均成交量44,600口。
“我们看到技术性卖压出笼，这只会在突破2,600马币区间出现，另外获利了结卖盘也涌现。”吉隆坡一交易商说。
“近几周雨量很大，外界可能推测产量会增加。”
产量增加将打压棕榈油价格，今年第一季由于产量减少，棕榈油价格上涨近10%。
不过中国和印度等主要消费国需求增长放缓，可能限制棕榈油价格涨势。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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