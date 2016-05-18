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亚洲 | 2016年 5月 18日 星期三 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及两周低点，因产出增加且出现技术性卖压

路透吉隆坡5月18日 - 马来西亚棕榈油期货周三扭转涨势触及两周低点，市场臆测产量升高，且浮现技术性卖盘拖低市场。

8月棕榈油期货 收低1.5%至每吨2,561马币(林吉特)。稍早跌至2,541马币，为5月4日以来最低。

成交量68,295口，高于去年日均成交量44,600口。

“我们看到技术性卖压出笼，这只会在突破2,600马币区间出现，另外获利了结卖盘也涌现。”吉隆坡一交易商说。

“近几周雨量很大，外界可能推测产量会增加。”

产量增加将打压棕榈油价格，今年第一季由于产量减少，棕榈油价格上涨近10%。

不过中国和印度等主要消费国需求增长放缓，可能限制棕榈油价格涨势。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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