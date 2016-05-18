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债券 | 2016年 5月 18日 星期三 20:23 BJT

标题新闻：55%的受访者支持英国留在欧盟，37%希望英国脱欧--Ipsos MORI电话民调

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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