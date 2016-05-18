国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水扩至12周来最深，买兴持续疲弱

路透新加坡5月18日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周三扩大，贴水加深至12周来最低迷水位，贸易商称受买兴持续疲弱打压，促使卖方转至相对较有吸引力的船用燃料油市场。

新加坡一贸易商表示，虽然船用燃料油仍处于贴水区域，但供应商显然宁可卖到船用燃料油市场，还可以多赚个1, 2美元。

“很明显，今天窗口的卖家不多，报价比昨天更低，每吨贴水在3.50-5美元。”该贸易商说。

380cst船用燃料油贴水收窄，每吨较新加坡报价贴水从昨天的贴水3美元收窄至贴水1.50美元。

380cst燃料油现货由于缺乏买兴，贴水扩大0.22美元至每吨较新加坡报价贴水2.47美元，为3月1日以来最深。

不过行业消息称，新加坡现货市场有一笔交易成交。维多公司从KIB买进20,000吨，船期6月2-6日，较新加坡报价低3美元。

掉期市场方面，6月-7月跨月价差正价差结构从周二的每吨负2.75美元扩大至负3.25美元。(完)

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