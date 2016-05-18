EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加131万桶，但汽油和馏分油库存减少

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透纽约5月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和馏分油库存降幅大于预期。
EIA公布，截至5月13日当周，美国原油库存 增加131万桶，至5.4129亿桶，市场预估为减少280万桶。
美国原油交割地库欣库存增加46.1万桶至纪录新高。
EIA数据显示，炼厂开工率 上升1.4个百分点，日炼油量 增加19.2万桶。
美国上周汽油库存 减少250万桶，市场预估为减少15万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少317万桶，市场预估为减少64.2万桶。
上周美国原油日进口量 增加2.2万桶。 (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f