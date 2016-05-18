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货币新闻 | 2016年 5月 18日 星期三 22:47 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加131万桶，但汽油和馏分油库存减少

路透纽约5月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，但汽油和馏分油库存降幅大于预期。

EIA公布，截至5月13日当周，美国原油库存 增加131万桶，至5.4129亿桶，市场预估为减少280万桶。

美国原油交割地库欣库存增加46.1万桶至纪录新高。

EIA数据显示，炼厂开工率 上升1.4个百分点，日炼油量 增加19.2万桶。

美国上周汽油库存 减少250万桶，市场预估为减少15万桶。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少317万桶，市场预估为减少64.2万桶。

上周美国原油日进口量 增加2.2万桶。 (完)

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