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商品期货 | 2016年 5月 19日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米升至四周高位，因回补空头和与大豆的套利交易

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，连涨第五日，且触及近四周高位，经纪表示，因回补空头，交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利头寸。

CBOT-7月合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳3.99-1/2美元，此前触及4月21日来最高4.00-1/2美元。

美国能源资料协会(EIA)公布最新一周美国乙醇日产量达94.8万桶，低于上周的96.2万桶。政府也公布，最新一周乙醇库存减少至2,110万桶。

美国国家环境保护局(EPA)提议，将明年在柴油和汽油中混入的玉米提炼的乙醇和生物燃料的规模小幅上调，此举很可能使美国两大产业－原油产业和农业－失望。

预期美国玉米种植带的种植天气将改善，气温较高及大致干燥的天气状况会持续至下周中。

今日CBOT玉米期货成交量预计为500,560口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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