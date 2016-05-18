芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收低，交易商称，因在近月7月大豆合约未能追平上周触及的数月高位后，出现获利了结和技术性卖出。
交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利头寸，也对大豆市场带来进一步压力。
CBOT-7月大豆合约 收低5美分，报每蒲式耳10.75-1/4美元，此前触及5月12日来最高10.88美元。
CBOT豆粕期货<0#SM:>收盘涨跌互见，近月豆粕合约跑赢远月豆粕合约。
CBOT豆油<0#BO:>收低，表现不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易，以及马来西亚棕榈油走弱对豆油带来压力。
7月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨372.7美元。7月豆油合约 收跌0.33美分，报32.45美分。
今日CBOT大豆预估成交量为274,669口，豆粕为121,989口，豆油为143,733口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
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路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。