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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货<0#S:>周三收低，交易商称，因在近月7月大豆合约未能追平上周触及的数月高位后，出现获利了结和技术性卖出。

交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利头寸，也对大豆市场带来进一步压力。

CBOT-7月大豆合约 收低5美分，报每蒲式耳10.75-1/4美元，此前触及5月12日来最高10.88美元。

CBOT豆粕期货<0#SM:>收盘涨跌互见，近月豆粕合约跑赢远月豆粕合约。

CBOT豆油<0#BO:>收低，表现不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易，以及马来西亚棕榈油走弱对豆油带来压力。

7月豆粕合约 收高3.6美元，报每短吨372.7美元。7月豆油合约 收跌0.33美分，报32.45美分。

今日CBOT大豆预估成交量为274,669口，豆粕为121,989口，豆油为143,733口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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