美股盘后：思科公布业绩后股价急升5.7%

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透5月18日 - 思科 周三在美股盘后交易中急升5.7%，此前公司公布季度业绩。
思科公布会计年度第三季非GAAP每股收益0.57美元，GAAP每股收益0.46美元，营收120亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第三季每股收益0.55美元，营收119.7亿美元。
思科预计2016年第四季GAAP每股收益0.48-0.53美元，非GAAP每股收益0.59-0.61美元，营收较上年同期持平至增长3%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第四季每股收益0.58美元，营收124.2亿美元。(完)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。