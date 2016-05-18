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货币新闻 | 2016年 5月 19日 星期四 04:18 BJT

美股盘后：思科公布业绩后股价急升5.7%

路透5月18日 - 思科 周三在美股盘后交易中急升5.7%，此前公司公布季度业绩。

思科公布会计年度第三季非GAAP每股收益0.57美元，GAAP每股收益0.46美元，营收120亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第三季每股收益0.55美元，营收119.7亿美元。

思科预计2016年第四季GAAP每股收益0.48-0.53美元，非GAAP每股收益0.59-0.61美元，营收较上年同期持平至增长3%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第四季每股收益0.58美元，营收124.2亿美元。(完)

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