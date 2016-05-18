纽约期市：原糖因供应缩小而持稳，咖啡期货下跌但可可上涨

路透纽约/伦敦5月18日 - 美国原糖期货周三持稳，因投资者担心供应不断减少，而白糖价格下跌。罗布斯塔和阿拉比卡咖啡期货也下滑，因作物前景改善。

可可期货上涨，因预期最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的中期作物收成不佳。

原糖收盘和周二收位几无变动，仍然离上周触及的19个月高位不远。

Sucden Financial Research软商品部门联席主管Tom Kujawa在报告中写道，市场不会被糖空头所左右。

7月原糖期货 收跌0.1美分，报每磅16.81美分。上周近月原糖合约触及17美分，此为2014年10月以来最高水准。

一些经纪表示，市场已丧失升穿17美分高位的动能。

美元上涨也对糖市未来几日带来阻力。美元周三触及近一个月高位，此前美联储会议记录暗示可能在6月加息。

澳洲商品贸易行Green Pool周三上调2015/16和2016/17作物年度全球糖供应缺口预估，因预计受厄尔尼诺天气现象影响，亚洲甘蔗供应不足。

伦敦8月白糖合约 收跌3.10美分，或0.6%，报每吨476.80美元。

7月阿拉比卡咖啡 收跌2.60美分，或2%，报每磅1.3010美元。7月罗布斯塔咖啡 收低30美元，或1.8%，报每吨1,669美元。

7月纽约可可期货 收涨32美元，或1.1%，报每吨2,931美元。7月伦敦可可 收涨8英镑，或0.4%，报每吨2,141英镑。(完)

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