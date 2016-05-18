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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 05:47 BJT

加拿大股市：下跌，因对美联储加息的臆测拖累商品股走低

路透多伦多5月18日 - 加拿大主要股指周三回落，矿业股和能源股下跌，受累于商品价格走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示可能在下月加息。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌91.09点，或0.65%，报13,826.01点。10大类股中有五类股下跌。

材料股大跌5.8%，其中，金矿股大幅下滑。

能源股跌1.7%。油价周三从2016年高位回落，受累于美元急升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在下个月升息。

金融股上涨1%，人寿保险公司股价攀升，因长期公债收益率上涨。加拿大主要银行的股价也攀升。(完)

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