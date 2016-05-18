加拿大股市：下跌，因对美联储加息的臆测拖累商品股走低

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透多伦多5月18日 - 加拿大主要股指周三回落，矿业股和能源股下跌，受累于商品价格走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示可能在下月加息。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌91.09点，或0.65%，报13,826.01点。10大类股中有五类股下跌。
材料股大跌5.8%，其中，金矿股大幅下滑。
能源股跌1.7%。油价周三从2016年高位回落，受累于美元急升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在下个月升息。
金融股上涨1%，人寿保险公司股价攀升，因长期公债收益率上涨。加拿大主要银行的股价也攀升。(完)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。