美国与加拿大经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月19日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月14日当周 27.5 29.4 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 5月7日当周 216.3 216.1 1230 美国全国活动指数 4月 -- 负0.44 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正3.5 负1.6 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -0.5% -2.2% 1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.4% +0.2% 5月20日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.3% 央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.7% (较上年同期) +2.0% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -0.6% +0.4% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% +0.2% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 540 533 5月23日当周 5月23日(一) 暂无重要经济数据公布 5月24日(二) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 50.8 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 52.2 51.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 5月 -- 14 服务业指数 -- 15 制造业指数 -- 14 5月25日(三) 1130 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 111.6 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 逆差569.0 1300 美国房屋价格(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.6% 房屋价格指数 -- 231.4 1400 加拿大央行利率决定 -- -- 0.5% 5月26日(四) 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月 +0.8% +0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- +0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 52.4 服务业PMI -- 52.8 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 -- +1.4% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负8 综合指数 -- 负4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 徐文焰)