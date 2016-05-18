日韩经济指标预测--5月19日-5月26日****

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月16日当周 5月18日(三) 2350 日本核心机械订单(较前月) 3月 +0.5% -9.2% (较上年同期) +0.8% -0.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,703 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,346 5月19日(四) 暂无重要经济数据公布。 5月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月23日当周 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- -6.8% 进口(较上年同期) -- -14.9% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差7,550 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.2 5月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月25日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 69 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正10 5月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -- -0.3% 全国整体CPI -- -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -- -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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