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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值    
   
    5月16日当周

    5月18日(三)
    2350 日本核心机械订单(较前月)                 3月        +0.5%      -9.2%
                     (较上年同期)                            +0.8%      -0.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                前周          --   买超2,703
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超4,346

    
    5月19日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月23日当周
    
    5月22日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                     4月         --        -6.8%
             进口(较上年同期)                                 --       -14.9%
             贸易收支(亿日圆)                                 --    顺差7,550  
    
    5月23日(一)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        --         48.2
    
    5月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月25日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                6月        --           69
    2100 韩国消费者信心指数                        5月        --          101
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数            5月        --         正10
    
    5月26日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月      --        -0.3%
             全国整体CPI                                      --        -0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            5月       --        -0.3%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.4%          
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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