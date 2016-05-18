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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--5月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布美国4月领先指标

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；宣布发售52周期国库券，两年期浮息债券，两年期、五年期和七年期公债。

1700 - 财政部发售10年期通膨保值债券(TIPS)

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 戴素萍)

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