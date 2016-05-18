《美国重要政经日程》--5月19日

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告
1400 - 世界大型企业研究会(Conference Board)公布美国4月领先指标
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；宣布发售52周期国库券，两年期浮息债券，两年期、五年期和七年期公债。
1700 - 财政部发售10年期通膨保值债券(TIPS)
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
路透1月18日 - 汽车零部件厂商SHILOH INDUSTRIES 第四季转为获利，受益于产品线表现良好和经营效率提高。
路透1月18日 - 高盛 周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。12月31日止的第四季，高盛可归属于普通股股东的净利于第四季飙升至21.5亿美元，上年同期为5.74亿美元，当时该行受到50亿美元的法律和解金打击。