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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.03    -0.32    -0.40   1943536
    京东                23.60    -0.28    -1.17  12681752
    新浪              45.92    -0.87    -1.86    533339
    搜狐              40.17    -0.14    -0.35    604516
    网易             163.56    +0.07    +0.04   1422973
    百度             169.45    -1.59    -0.93   3222730
    
    台湾
    台湾积体电路       23.52    +0.57    +2.48   1903951
    联电                1.80    +0.01    +0.56    103733
    日月光              4.52    +0.08    +1.80    292555
    矽品精密           7.00    +0.05    +0.72    641887
    和信超媒体         2.58    -0.03    -1.15     19665
    友达                2.52    -0.04    -1.56     86364
    中华电信           34.00    +0.10    +0.30    107460
    台湾国际航电      39.94    -0.12    -0.30    725405
    
    香港
    中国移动           54.14    -0.80    -1.46    120698
    中国联通           10.81    -0.18    -1.64     77702
    中国电信           47.17    -0.54    -1.13      4919
    中芯国际            4.08    -0.08    -1.92      4641
    电讯盈科         6.44    +0.05    +0.78      1056
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李婷仪 审校)

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