《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.03 -0.32 -0.40 1943536 京东 23.60 -0.28 -1.17 12681752 新浪 45.92 -0.87 -1.86 533339 搜狐 40.17 -0.14 -0.35 604516 网易 163.56 +0.07 +0.04 1422973 百度 169.45 -1.59 -0.93 3222730 台湾 台湾积体电路 23.52 +0.57 +2.48 1903951 联电 1.80 +0.01 +0.56 103733 日月光 4.52 +0.08 +1.80 292555 矽品精密 7.00 +0.05 +0.72 641887 和信超媒体 2.58 -0.03 -1.15 19665 友达 2.52 -0.04 -1.56 86364 中华电信 34.00 +0.10 +0.30 107460 台湾国际航电 39.94 -0.12 -0.30 725405 香港 中国移动 54.14 -0.80 -1.46 120698 中国联通 10.81 -0.18 -1.64 77702 中国电信 47.17 -0.54 -1.13 4919 中芯国际 4.08 -0.08 -1.92 4641 电讯盈科 6.44 +0.05 +0.78 1056 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李婷仪 审校)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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