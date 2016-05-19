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市场报道 | 2016年 5月 19日 星期四 09:11 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月19日至5月26日

路透5月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 
 开始日期     结束日期     公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                           间                  
 (年-月-日)   (年-月-日)                                                                        
 2016-05-19                BMO      WMT.N      Q1 2017 沃尔玛
 2016-05-19                BMO      AAP.N      Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016-05-19                AMC      ROST.OQ    Q1 2016 Ross Stores Inc 
 2016-05-19                AMC      AMAT.OQ    Q2 2016 应用材料
 2016-05-19                AMC      ADSK.OQ    Q1 2017 欧特克
 2016-05-20                BMO      FL.N       Q1 2016 Foot Locker Inc 
 2016-05-20                BMO      CPB.N      Q3 2016 Campbell Soup Co 
 2016-05-20                BMO      DE.N       Q2 2016 Deere & Co 
 2016-05-24                BMO      AZO.N      Q3 2016 Autozone Inc 
 2016-05-24                BMO      BBY.N      Q1 2017 百思买
 2016-05-24                AMC      INTU.OQ    Q3 2016 Intuit Inc 
 2016-05-24                AMC      HPE.N      Q2 2016 惠普企业
 2016-05-25                BMO      TIF.N      Q1 2016 蒂芙尼
 2016-05-25                AMC      HPQ.N      Q2 2016 惠普
 2016-05-25                AMC      NTAP.OQ    Q4 2016 NetApp Inc 
 2016-05-25                AMC      PVH.N      Q1 2016 PVH Corp 
 2016-05-25                AMC      CSRA.N     Q4 2016 CSRA Inc 
 2016-05-26                BMO      DLTR.OQ    Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 2016-05-26                BMO      PDCO.OQ    Q4 2016 Patterson Companies Inc 
 2016-05-26                BMO      DG.N       Q1 2016 Dollar General Corp 
 2016-05-26                01:00    COST.OQ    Q3 2016 Costco Wholesale Corp 
 2016-05-26                11:00    SIG.N      Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 
 2016-05-26                AMC      ULTA.OQ    Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)

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