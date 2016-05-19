《美国上市公司业绩公布日程表》--5月19日至5月26日

路透5月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (年-月-日) (年-月-日) 2016-05-19 BMO WMT.N Q1 2017 沃尔玛 2016-05-19 BMO AAP.N Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 2016-05-19 AMC ROST.OQ Q1 2016 Ross Stores Inc 2016-05-19 AMC AMAT.OQ Q2 2016 应用材料 2016-05-19 AMC ADSK.OQ Q1 2017 欧特克 2016-05-20 BMO FL.N Q1 2016 Foot Locker Inc 2016-05-20 BMO CPB.N Q3 2016 Campbell Soup Co 2016-05-20 BMO DE.N Q2 2016 Deere & Co 2016-05-24 BMO AZO.N Q3 2016 Autozone Inc 2016-05-24 BMO BBY.N Q1 2017 百思买 2016-05-24 AMC INTU.OQ Q3 2016 Intuit Inc 2016-05-24 AMC HPE.N Q2 2016 惠普企业 2016-05-25 BMO TIF.N Q1 2016 蒂芙尼 2016-05-25 AMC HPQ.N Q2 2016 惠普 2016-05-25 AMC NTAP.OQ Q4 2016 NetApp Inc 2016-05-25 AMC PVH.N Q1 2016 PVH Corp 2016-05-25 AMC CSRA.N Q4 2016 CSRA Inc 2016-05-26 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 2016-05-26 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 2016-05-26 BMO DG.N Q1 2016 Dollar General Corp 2016-05-26 01:00 COST.OQ Q3 2016 Costco Wholesale Corp 2016-05-26 11:00 SIG.N Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 2016-05-26 AMC ULTA.OQ Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 孙国玉；审校 徐文焰)