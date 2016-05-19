美国个股：通用电气确认今年的获利目标，尽管营收增长放缓

路透纽约5月18日 - 美国通用电气(奇异,GE) 执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周三表示，虽然油气业务处境艰难，工业业务利润率下降，且营收增长放缓，但公司预计能够实现2016年获利目标。

伊梅尔特在佛罗里达举行的电气产品集团会议(Electrical Products Group Conference)上确认，该公司今年目标为每股盈余(EPS)1.45-1.55美元。

但他说，通用电气工业部门未来几年的获利增幅将从近年6%的平均增幅降至5%，今年工业部门利润率将从2015年的14.8%降至14-14.5%区间。

通用电气称，剔除去年收购的低利润率业务阿尔斯通，通用电气工业部门去年的利润率为15.3%，今年料将升至15.8%。

在被问及到2017年与法国合作伙伴Safran 一道增加LEAP飞机发动机生产，其利润率是否将会下降时，伊梅尔特表示，他预计通用电气届时将能维持甚至提高飞机业务利润率。

伊梅尔特预计油气价格低迷将带来进一步的压力。油气价格低迷拖累了通用电气勘探和开发设备的营收。伊梅尔特说，该市场料将在2017年企稳，之后将再度增长。

但他也说，预计包括发电、可再生能源和服务在内的其他业务将在2016年下半年获得“非常可观的订单”。