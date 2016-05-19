美国个股：通用电气确认今年的获利目标，尽管营收增长放缓

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透纽约5月18日 - 美国通用电气(奇异,GE) 执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周三表示，虽然油气业务处境艰难，工业业务利润率下降，且营收增长放缓，但公司预计能够实现2016年获利目标。
伊梅尔特在佛罗里达举行的电气产品集团会议(Electrical Products Group Conference)上确认，该公司今年目标为每股盈余(EPS)1.45-1.55美元。
但他说，通用电气工业部门未来几年的获利增幅将从近年6%的平均增幅降至5%，今年工业部门利润率将从2015年的14.8%降至14-14.5%区间。
通用电气称，剔除去年收购的低利润率业务阿尔斯通，通用电气工业部门去年的利润率为15.3%，今年料将升至15.8%。
在被问及到2017年与法国合作伙伴Safran 一道增加LEAP飞机发动机生产，其利润率是否将会下降时，伊梅尔特表示，他预计通用电气届时将能维持甚至提高飞机业务利润率。
伊梅尔特预计油气价格低迷将带来进一步的压力。油气价格低迷拖累了通用电气勘探和开发设备的营收。伊梅尔特说，该市场料将在2017年企稳，之后将再度增长。
但他也说，预计包括发电、可再生能源和服务在内的其他业务将在2016年下半年获得“非常可观的订单”。
通用电气股价在伊梅尔特讲话后几无变动，周三收盘跌0.3%至29.61美元。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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