《汇市简讯》美元/离岸人民币追随美元指数走高，6月美国仍有可能升息

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
2340GMT * 美元/离岸人民币纽约盘收报6.5780，之前在海外市场交投于6.549 2-6.5800区间 * 该货币对当日收高0.45%，因美元指数上扬0.7% * 美元/离岸人民币在隔夜市场买需良好，美联储会议记录公布前在6 .5650附近交投 * 美元/离岸人民币一度涨至6.5800，随后在纽约时段余下时间内走 平 * 美元/离岸人民币进入6.55-6.65新的区间后，在大约6.55上方整理 * 市场目前认为，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议上升息 的可能性为三分之一(完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人