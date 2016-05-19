版本:
中国
财经报道 | 2016年 5月 19日 星期四 08:01 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币追随美元指数走高，6月美国仍有可能升息

2340GMT
    
    * 美元/离岸人民币纽约盘收报6.5780，之前在海外市场交投于6.549
2-6.5800区间
    * 该货币对当日收高0.45%，因美元指数上扬0.7%
    * 美元/离岸人民币在隔夜市场买需良好，美联储会议记录公布前在6
.5650附近交投
    * 美元/离岸人民币一度涨至6.5800，随后在纽约时段余下时间内走
平
    * 美元/离岸人民币进入6.55-6.65新的区间后，在大约6.55上方整理
    * 市场目前认为，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议上升息
的可能性为三分之一(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 徐文焰)

更多 财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐