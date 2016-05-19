欧洲个股：菲亚特克莱斯勒盘中跳涨，但广汽否认入股报导后回吐升幅

路透伦敦/北京5月18日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 周三早盘股价跳涨，因有报导称中国广汽集团 有意入股，但当广汽否认该报导后，其股价回吐多数升幅。

意大利日报Il Giornale报导称，广汽正在考虑出价收购FCA的多数股权。但广汽集团发言人士表示，“目前没有这样的计划”。

这两家公司在中国已有合资公司，实现了FCA汽车的国内生产。

FCA拒绝对Il Giornale的报导置评。

FCA在米兰交易所股票一度跳涨逾3%，终场则小升0.16%至6.3050欧元。交易商认为股价回落是广汽集团否认报导所致。FCA在纽约市场上涨0.43%至7.05美元。