欧洲个股：菲亚特克莱斯勒盘中跳涨，但广汽否认入股报导后回吐升幅

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透伦敦/北京5月18日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 周三早盘股价跳涨，因有报导称中国广汽集团 有意入股，但当广汽否认该报导后，其股价回吐多数升幅。
意大利日报Il Giornale报导称，广汽正在考虑出价收购FCA的多数股权。但广汽集团发言人士表示，“目前没有这样的计划”。
这两家公司在中国已有合资公司，实现了FCA汽车的国内生产。
FCA拒绝对Il Giornale的报导置评。
FCA在米兰交易所股票一度跳涨逾3%，终场则小升0.16%至6.3050欧元。交易商认为股价回落是广汽集团否认报导所致。FCA在纽约市场上涨0.43%至7.05美元。
广汽集团一位高管在4月底接受路透专访时表示，(C)希望希望菲亚特克莱斯勒能够投桃报李，助其进入美国市场 。中国是全球最大汽车市场，美国则排名第二。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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