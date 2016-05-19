《中国报摘》--中国证券报5月19日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推动中央企业“瘦身健体”提质增效，以促改革调结构增强企业竞争力；抓紧淘汰钢铁、煤炭等行业央企落后产能，加快重组整合和市场出清，今明两年压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能。

* 其他:

--国家发改委表示，要加大专项建设基金对民间投资支持力度，帮助民营企业基金项目落地，并进一步推动放宽民间资本市场准入，继续大力推进PPP（政府和社会资本合作）模式。要发挥好中央预算内投资的引导带动作用，支持鼓励社会资本参与重点领域建设。

--中国信托业协会公布一季度信托行业数据，截至季末信托资产规模达到16.58万亿元人民币，同比增长15.06%，环比增0.02%。一季末信托全行业风险项目为527个，规模为1,110.19亿元，环比增长14%。

--中天能源 公告，拟近37亿元曲线控股收购加拿大油气上市公司Long Run 的50.26%股权，进而获得优质的油气资产及专业的国际油气勘探开发团队。这也是中天能源海外收购的第二块油气资产。公司股票将于5月19日复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞；审校 张喜良)