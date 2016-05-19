版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 20日 星期五 06:13 BJT

****澳新经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
   
    5月16日当周  
    
    5月20日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月23日当周
    
    5月23日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    5月24日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                     4月          --        40.9
               出口(亿新西兰元)                                  --        42.0
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    顺差1.17
               年度贸易收支(亿新西兰元)    截至4月的一年         --    逆差33.8
    
    5月25日(三)
    0130 澳洲建筑完工                             第一季         --       -3.6% 
    
    5月26日(四)
    0130 澳洲资本支出(较前季)                     第一季         --       +0.8%
              建筑资本支出(较前季)                               --       +1.2%
              厂房/机械设备资本支出                              --       +0.1%
    0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)
                                                  下半年         --       盈余4
                    净债务预估                                   --       26.9%
                    现金预算收支                                 --      赤字54
    
    5月27日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)  
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王丽鑫；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐