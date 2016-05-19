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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 08:38 BJT

重发-《全球汇市》美元持于高位，美联储会议记录重燃6月升息预期

(重发以调整表格格式)
    * 4月美联储会议记录显示，6月升息与否可能取决于数据
    * 日圆兑美元于4月28日以来首次低于110关口
    * 欧元在3月29日以来最低点附近徘徊

    路透东京5月19日 - 美元周四在亚洲盘初持于高位，此前，在美联储上次政策会议记录
重燃6月升息预期之后，涨至数周高点。
    
    美元/日圆 隔夜最高涨至110.25日圆，创4月28日以来最高位，也是上次高于110
关口的日期。最新下滑0.1%，报110.10日圆。
    
    欧元/美元 涨0.1%，报1.12220美元，周三曾最低跌至1.12145美元，创3月29日以
来最低点。
    
    美元指数 亚洲盘初涨0.1%至95.161，隔夜曾高见95.270。
    
    美联储会议记录显示，多数参加美联储政策制定委员会4月26-27日会议的委员表示，他
们希望看到第二季经济成长加快，以及就业和通胀改善的迹象。 
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录周三公布后，根据芝加哥商业交易所集团的Fe
dWatch，联邦基金利率期货表明，美联储6月份加息的机率由当日早先的19%升至34%，周二
为15%；一个月前则为不到1.0%。
    
    “鉴于4月份经济指标符合经济增长稳健反弹，我们预计2016年可能会有两次加息，第
一次可能在6月/7月份，”巴克莱分析师称。    
    
    本周稍早公布的数据显示，美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，上月房屋开工和
工业生产强劲反弹，表明经济在第二季开局重获动能。美国经济在今年年初几乎陷入停滞。
 
    
    美元兑日圆反弹无疑让日本官员压力缓解。日本官员担心，日圆近来的涨势可能会遏制
日本经济复苏。
    
    汇率稳定可能成为周五和周六在日本仙台举行的七国集团(G7)财经领导人会议的议题。
此次会议可能暴露出G7发达经济体在汇率和财政政策等问题上的分歧。
    
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1220  1.1215  +0.04  +3.31  1.0860
    美元/日圆            110.13  110.18  -0.05  -8.45  120.30
    欧元/日圆         123.55  123.58  -0.02  -5.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9875  0.9875  +0.00  -1.43  1.0018
    英镑/美元            1.4585  1.4595  -0.07  -1.04  1.4738
    美元/加元            1.3034  1.3032  +0.02  -5.82  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5732  6.5770  -0.06  +0.08  6.5680
    澳元/美元            0.7218  0.7228  -0.14  -0.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.6748  0.6738  +0.15  -1.13  0.6825
    澳元/日圆         79.510  79.650  -0.18  -9.26  87.620
    新西兰元/日圆     74.320  74.440  -0.16  -9.34  81.980
    英镑/日圆         160.66  160.85  -0.12  -9.34  177.22
    澳元/新西兰元     1.0695  1.0718  -0.21  +0.29  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/孙国玉/汪红英；审校 李婷仪/王丽鑫)

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