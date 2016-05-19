重发-《全球汇市》美元持于高位，美联储会议记录重燃6月升息预期

(重发以调整表格格式) * 4月美联储会议记录显示，6月升息与否可能取决于数据 * 日圆兑美元于4月28日以来首次低于110关口 * 欧元在3月29日以来最低点附近徘徊 路透东京5月19日 - 美元周四在亚洲盘初持于高位，此前，在美联储上次政策会议记录 重燃6月升息预期之后，涨至数周高点。 美元/日圆 隔夜最高涨至110.25日圆，创4月28日以来最高位，也是上次高于110 关口的日期。最新下滑0.1%，报110.10日圆。 欧元/美元 涨0.1%，报1.12220美元，周三曾最低跌至1.12145美元，创3月29日以 来最低点。 美元指数 亚洲盘初涨0.1%至95.161，隔夜曾高见95.270。 美联储会议记录显示，多数参加美联储政策制定委员会4月26-27日会议的委员表示，他 们希望看到第二季经济成长加快，以及就业和通胀改善的迹象。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录周三公布后，根据芝加哥商业交易所集团的Fe dWatch，联邦基金利率期货表明，美联储6月份加息的机率由当日早先的19%升至34%，周二 为15%；一个月前则为不到1.0%。 “鉴于4月份经济指标符合经济增长稳健反弹，我们预计2016年可能会有两次加息，第 一次可能在6月/7月份，”巴克莱分析师称。 本周稍早公布的数据显示，美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，上月房屋开工和 工业生产强劲反弹，表明经济在第二季开局重获动能。美国经济在今年年初几乎陷入停滞。 美元兑日圆反弹无疑让日本官员压力缓解。日本官员担心，日圆近来的涨势可能会遏制 日本经济复苏。 汇率稳定可能成为周五和周六在日本仙台举行的七国集团(G7)财经领导人会议的议题。 此次会议可能暴露出G7发达经济体在汇率和财政政策等问题上的分歧。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1220 1.1215 +0.04 +3.31 1.0860 美元/日圆 110.13 110.18 -0.05 -8.45 120.30 欧元/日圆 123.55 123.58 -0.02 -5.30 130.47 美元/瑞郎 0.9875 0.9875 +0.00 -1.43 1.0018 英镑/美元 1.4585 1.4595 -0.07 -1.04 1.4738 美元/加元 1.3034 1.3032 +0.02 -5.82 1.3839 美元/离岸人民币 6.5732 6.5770 -0.06 +0.08 6.5680 澳元/美元 0.7218 0.7228 -0.14 -0.78 0.7275 新西兰元/美元 0.6748 0.6738 +0.15 -1.13 0.6825 澳元/日圆 79.510 79.650 -0.18 -9.26 87.620 新西兰元/日圆 74.320 74.440 -0.16 -9.34 81.980 英镑/日圆 160.66 160.85 -0.12 -9.34 177.22 澳元/新西兰元 1.0695 1.0718 -0.21 +0.29 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙国玉/汪红英；审校 李婷仪/王丽鑫)