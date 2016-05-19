《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月19日

*工商时报：

--金融圈人士透露，由于争取者众，在台塑 集团出面为银行业者积极协调下，美光 800亿台币联贷案不仅将开放第二回合的〞参赛者〞进场，且将掀动大规模的超额认购潮，根据目前20多家银行业者登记认贷金额累计已超过1,200亿台币，等于超过原订800亿金额至少50%，这也将是台湾、美国高科技业者跨国合作上最大的一起联贷案。

--彰银 明年全面改选董事，因此今年股东常会委托书征求人仅〞彰银工会〞一组，持有股数为2,452张。彰银工会指出，这次征求委托书的目的是保障股东及员工权益。

*经济日报：

--行政院政策大转弯，开放中国游客来台买基金案，行政院昨日突然批示由新政府上任后再决定。此政策宣告跳票，金融业担心不利后市发展。

--消息人士昨日透露，520新政府即将上台，原定今年下半年在台北举行的第二届〞两岸金融发展及监理经验〞研讨会，已由金管会银行局局长詹庭祯于5月初率团到大陆厦门交流过。

--光洋科 债权银行昨日举行债务协商会议，达成三大共识：包括委由彰银担任债协银行；彰银负责解冻银行存款资金；和依原贷款条件，给予展延六个月。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。