表格：韩国4月PPI同比下降3.1%，创近一年半来最小降幅

数据显示，4月PPI较前月上升0.2%，为2014年1月以来最快月度升幅 。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *4月 3月 *4月 3月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.2 -0.1 -3.1 -3.3 主要类别 农渔林产品 1.4 -0.2 6.8 7.1 工业产品 0.2 0.3 -5.6 -6.1 电力,自来水,燃气 -0.1 -3.3 -9.0 -8.8 服务业 0.1 -0.1 1.1 1.2 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54. 66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完 ) (编译 张涛/徐文焰；审校 王丽鑫/戴素萍)