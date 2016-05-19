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亚洲 | 2016年 5月 19日 星期四 08:32 BJT

表格：韩国4月PPI同比下降3.1%，创近一年半来最小降幅

数据显示，4月PPI较前月上升0.2%，为2014年1月以来最快月度升幅
。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
    

                          *4月    3月    *4月   3月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                    0.2    -0.1    -3.1    -3.3
    主要类别
      农渔林产品           1.4    -0.2     6.8     7.1
      工业产品             0.2     0.3    -5.6    -6.1
      电力,自来水,燃气    -0.1    -3.3    -9.0    -8.8
      服务业               0.1    -0.1     1.1     1.2

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占54.
66%，服务业占35.64%，农渔产品则占3.42%，水、电和气油占6.03%。(完
)
  
 (编译 张涛/徐文焰；审校　王丽鑫/戴素萍)

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