《全球主要国家债券发行预告》--5月19日-5月26日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/19 日本 标售三个月期贴现国库券 5/19 日本 标售20年期公债 5/19 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 公债 5/23 法国 标售国库券(BTF) 5/24 日本 提高流动性标售 5/24 美国 发售两年期公债 5/25 美国 发售五年期公债 5/25 美国 发售两年期浮息公债 5/25 德国 标售30年期联邦债券 5/26 美国 发售七年期公债 5/26 日本 标售三个月期贴现国库券 5/26 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/BTP债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选