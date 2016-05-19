中信期货：中证500期指空头主力仍占优，主力对后市不乐观

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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以下内容节选自5月19日的《期货日报》：
近一周以来大盘呈现企稳盘整，略微偏多的格局。周三市场受到隔夜美股下跌拖累，呈现低开低走的局面。技术上，大盘有打破盘整再度向下选择方向的迹象。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.58%、0.16%和-2.75%，对应期指三品种当月合约涨跌幅分别为-0.74%、-0.33%和-2.53%。期指整体表现略微弱于现指。
分析主力席位持仓，IF多头主力减仓136手，空头主力增仓398手；IH多头主力增仓54手，空头增仓主力442手；IC多头主力减仓223手，空头主力增仓166手。三大期指品种持仓都呈现空方主力加码、多头主力谨慎的局面。另外，分析持仓变动大的席位，IF虽然有银河期货席位加多260手，但国投中谷期货席位减多584手对冲。IH上广发期货席位多单减仓167手，是唯一变动超过100手的席位。IC多空席位分歧均较大，但永安期货席位减多229手加空123手。从三大期指品种持仓数据看，主力对后市仍然不乐观。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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