《香港报摘》--经济日报5月19日

**头版头条**

--腾讯 首季业绩胜预期，惟一直被市场看好的网络广告却令人“跌眼镜”，总裁刘炽平重申，“希望大家重新调整预期，不要期望我们‘踩尽油门释放广告资源’”。

**其他**

--中银香港 副董事长兼总裁岳毅透露，中行未来三年对“一带一路”相关授信将达1,000亿美元，较去年的200亿美元大幅增长；同时，未来通过自设机构与兼并收购完善网络布局，实现覆盖50%以上的一带一路沿线国家。

--丝路基金董事长金琦昨指出，基金成立以来一直与香港金融和政府机构有不少沟通，认为香港有齐全的金融机构、充分的投资手段，可以成为“一带一路”的投资和融资平台。

--大埔白石角地皮低价售出后，区内二手小业主持货心态转弱，有康乐园业主卖地后减价270万港元沽。（完）

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